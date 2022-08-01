Врач порекомендовал простой способ снять боль в шее

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Остеопат Сергей Евдокимов рассказал о том, что на болезненные ощущения в области шеи чаще жалуются женщины, чем мужчины, боль может проявляться из-за хронического стресса или неправильной осанки, передает Zakon.kz.

По словам специалиста, лучший способ от ноющей боли в области шеи – зарядка. Врач рекомендует выпрямиться, сфокусировать зрение на горизонт и медленно поворачивать голову, также можно поставить руку на область виска и немного надавить. Таким образом разрабатываются мышцы, улучшается подвижность позвонков шейного отдела и кровоток, воспалительные процессы снижаются. Если есть признаки воспаления на уровне нервов или мышц, необходим прием противовоспалительных средств, можно использовать мази, – рассказал остеопат в беседе с NEWS.ru. Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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