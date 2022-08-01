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Студента наградили за спасение ребенка от падения с седьмого этажа в Алматы

МЧС Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
18-летний студент физкультурного факультета педагогического университета им. Абая Ерасыл Махмуд был награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы Ерлігі үшін», передает Zakon.kz.
В Алматы, в торжественной обстановке в присутствии коллектива, награды от имени министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина вручил начальник ДЧС города Алматы Руслан Касыбаев. Он выразил благодарность родителям Ерасыла за достойное воспитание сына и отметил, что, пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.Пресс-служба ДЧС города Алматы

Также за оперативное действие, проявленное при спасении ребенка, благодарственным письмом МЧС Республики Казахстан награжден житель города Нур-Султана Ермекбай Тамабаев, который тоже участвовал в процессе спасения ребенка.

МЧС

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

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Подробности спасения ребенка от падения с седьмого этажа рассказал юноша

21 июля Ерасыл Махмуд отозвался на просьбу 67-летнего Ермекбая Тамабаева о помощи ребенку, застрявшему на уровне седьмого этажа жилого дома в ограждении незадымляемой пожарной лестницы. Буквально в последние минуты Ерасыл успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме. Благодаря смелому поступку Ерасыла и бдительности неравнодушного Ермекбая Тамабаева ребенка удалось спасти от падения с высоты.

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