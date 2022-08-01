События в Украине: Евросоюз направил Киеву 1 млрд евро, судно с зерном вышло из порта Одессы
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении предприятий военно-промышленного комплекса РФ и Вооруженных сил РФ.
РФ внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, заявили в МИД страны.
Британия предоставит Украине военные корабли из своего флота, сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Пристайко.
Судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Судно под флагом Сьерра-Леоне последовало в Ливан, на его борту 26 тыс. тонн кукурузы, заявил министр инфраструктуры Украины Кубраков.
В Минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий.