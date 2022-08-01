Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

События в Украине: Евросоюз направил Киеву 1 млрд евро, судно с зерном вышло из порта Одессы

Украина Фото: president.gov.ua
Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль заявил о том, что Евросоюз направил Киеву 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Половина суммы уже зачислена на счет НБУ, вторая – ожидается 2 августа, передает Zakon.kz.

  • Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении предприятий военно-промышленного комплекса РФ и Вооруженных сил РФ.

  • РФ внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, заявили в МИД страны.

  • Британия предоставит Украине военные корабли из своего флота, сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Пристайко.

  • Судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Судно под флагом Сьерра-Леоне последовало в Ливан, на его борту 26 тыс. тонн кукурузы, заявил министр инфраструктуры Украины Кубраков.

  • В Минздраве Украины сообщили, что с 1 августа отпуск антибиотиков в аптеках страны без рецепта запрещен, это правило не распространяется на районы боевых действий.

Читайте также

Папа Римский посетит Казахстан

В столицу Ирака ввели войска

В Узбекистане завершили народное обсуждение поправок в Конституцию

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления