События в Украине: Евросоюз направил Киеву 1 млрд евро, судно с зерном вышло из порта Одессы

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении предприятий военно-промышленного комплекса РФ и Вооруженных сил РФ.

РФ внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, заявили в МИД страны.

Британия предоставит Украине военные корабли из своего флота, сообщил посол Украины в Соединенном Королевстве Пристайко.

Судно с украинским зерном вышло из порта Одессы. Судно под флагом Сьерра-Леоне последовало в Ливан, на его борту 26 тыс. тонн кукурузы, заявил министр инфраструктуры Украины Кубраков.