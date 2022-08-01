ГСМ на четыре миллиарда тенге под видом ацетона пытались вывезти из Казахстана

По факту о контрабанде нефтепродуктов заведено 35 уголовных дел. Сотрудники Агентства по финмониторингу выясняют, где брали фигуранты дела топливо, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», в Жамбылской области задержали пять железнодорожных цистерн, которые направлялись в Кыргызстан. По документам в них якобы был растворитель для удаления лака. При проверке же выяснилось, что цистерны наполнены бензином на общую сумму порядка 60 млн тенге.

Отмечается, что имеются и другие подобные случаи.