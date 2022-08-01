Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

ГСМ на четыре миллиарда тенге под видом ацетона пытались вывезти из Казахстана

железная дорога Фото: pixabay
По факту о контрабанде нефтепродуктов заведено 35 уголовных дел. Сотрудники Агентства по финмониторингу выясняют, где брали фигуранты дела топливо, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал «Астана», в Жамбылской области задержали пять железнодорожных цистерн, которые направлялись в Кыргызстан. По документам в них якобы был растворитель для удаления лака. При проверке же выяснилось, что цистерны наполнены бензином на общую сумму порядка 60 млн тенге.

Отмечается, что имеются и другие подобные случаи.

В Павлодарской области задержаны четыре железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Россию под видом «органического растворителя». Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге. Официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Алибек Абдилов

Читайте также

Более 50 спецмашин откачивают воду с улиц Нур-Султана после ливня

Родные погибшего в Жамбылской области офицера погранслужбы просят найти виновных

Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима

Елена Беляева
Жамбылская область Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления