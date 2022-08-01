ГСМ на четыре миллиарда тенге под видом ацетона пытались вывезти из Казахстана
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По факту о контрабанде нефтепродуктов заведено 35 уголовных дел. Сотрудники Агентства по финмониторингу выясняют, где брали фигуранты дела топливо, передает Zakon.kz.
Как сообщает телеканал «Астана», в Жамбылской области задержали пять железнодорожных цистерн, которые направлялись в Кыргызстан. По документам в них якобы был растворитель для удаления лака. При проверке же выяснилось, что цистерны наполнены бензином на общую сумму порядка 60 млн тенге.
Отмечается, что имеются и другие подобные случаи.
В Павлодарской области задержаны четыре железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Россию под видом «органического растворителя». Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге. Официальный представитель Агентства РК по финансовому мониторингу Алибек Абдилов
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