Родные погибшего в Жамбылской области офицера погранслужбы просят найти виновных

Досудебное расследование смерти Азата Умбетулы проводится Южным региональным военно-следственным управлением Министерства внутренних дел. Известно, что умер он из-за кровоизлияния в мозг, передает Zakon.kz.

Ряд СМИ, сообщает КТК, заявили о том, что в день гибели у офицера якобы случился конфликт с высокопоставленным сотрудником погранзаставы, куда он приехал в командировку. Говорится, что все закончилось дракой. Однако официального подтверждения или опровержения не было.

Как рассказали родственники Умбетулы, погибший действительно находился на заставе по служебным делам. Они просят найти виновных.

Он приехал на заставу с проверкой. Вот так я потеряла своего Азата. Он был нашим единственным кормильцем. У нас трое детей, сейчас я беременна четвертым. Осталась его мать. Больше у нас никого нет. У Азата было столько планов. Он жил, мечтал. Кто бы мог подумать, что такое может случиться. Вдова Ботагоз Илмагамбет

Факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области констатировали 27 июля в Центральной районной больнице Кордайского района.