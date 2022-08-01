Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Родные погибшего в Жамбылской области офицера погранслужбы просят найти виновных

пограничники Фото: gov.kz
Досудебное расследование смерти Азата Умбетулы проводится Южным региональным военно-следственным управлением Министерства внутренних дел. Известно, что умер он из-за кровоизлияния в мозг, передает Zakon.kz.

Ряд СМИ, сообщает КТК, заявили о том, что в день гибели у офицера якобы случился конфликт с высокопоставленным сотрудником погранзаставы, куда он приехал в командировку. Говорится, что все закончилось дракой. Однако официального подтверждения или опровержения не было.

Как рассказали родственники Умбетулы, погибший действительно находился на заставе по служебным делам. Они просят найти виновных.

Он приехал на заставу с проверкой. Вот так я потеряла своего Азата. Он был нашим единственным кормильцем. У нас трое детей, сейчас я беременна четвертым. Осталась его мать. Больше у нас никого нет. У Азата было столько планов. Он жил, мечтал. Кто бы мог подумать, что такое может случиться. Вдова Ботагоз Илмагамбет

Факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области констатировали 27 июля в Центральной районной больнице Кордайского района.

Читайте также

Более 50 спецмашин откачивают воду с улиц Нур-Султана после ливня

ГСМ на четыре миллиарда тенге под видом ацетона пытались вывезти из Казахстана

Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима

Елена Беляева
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
опубликован амурный гороскоп на август для всех знаков зодиака
Романы и скандалы: опубликован амурный гороскоп для всех знаков зодиака на август
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления