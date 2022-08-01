Более 50 спецмашин откачивают воду с улиц Нур-Султана после ливня
Фото: скриншот видео
В результате непогоды в столице затопило ряд улиц. Пресс-служба акимата города сообщил о том, что работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений проводятся на системном уровне, передает Zakon.kz.
К примеру, как отмечается, за счет строительства ливневок ранее решен вопрос с подтоплениями на 146 проблемных участках.
Кроме того, построено свыше 130 км ливневых канализаций и лотково-арычной системы, очищено 1 тыс. единиц смотровых и дождеприемных колодцев, промыто более 20 км коллекторов, пропарено 6,5 тыс. труб и т.д. Пресс-служба акимата города Нур-Султана
Сообщается также, что в районе Алматы (улица Ш. Калдаякова), нового вокзала, по проспекту Улы Дала и др. ведется строительство ливневых канализаций.
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