Более 50 спецмашин откачивают воду с улиц Нур-Султана после ливня

Фото: скриншот видео

В результате непогоды в столице затопило ряд улиц. Пресс-служба акимата города сообщил о том, что работы по строительству и расширению мощности ливневых канализаций и очистных сооружений проводятся на системном уровне, передает Zakon.kz.

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