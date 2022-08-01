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Две женщины погибли в ДТП в Алматинской области

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла в Балхашском районе близ села Баканас. Водитель Lexus RX-350, следуя в южном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автомашины, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции региона, на месте происшествия погибли две женщины, 1981 и 1982 годов рождения. Также в ДТП пострадал сам водитель, которого с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Елена Беляева
Алматинская область
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