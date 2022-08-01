Великобритания рискует потерять урожай из-за экстремальной жары

Фермеры уже сообщают о потере части урожая овощей и фруктов. По их мнению, дальнейшее повышение температуры грозит серьезными потерями, передает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, в компании Nature’s Choice, которая поставляет продукцию на крупный оптовый рынок в Лондоне New Covent Garden Market, отметили, что уже потеряли плантации гороха, бобов, шпината и салата. Фермеры также обеспокоены, перенесут ли жаркую погоду свекла и кукуруза.

Уточняется, что в стране упал урожай ягод, при этом плоды стали меньше по размеру, так как созрели быстрее. Кроме того, по словам экспертов, жара повлияет на вкус яблок и груш.

Что касается августа, то я бы беспокоился о яблоках и грушах, если в дальнейшем на нас опять обрушатся волны тепла. Мы все равно получим урожай, но он будет намного меньше и не вырастет в размере. Он может быть более кислым, потому что сахар появляется на последнем этапе роста, – объяснил Вернон Маскареньяс из Nature's Choice.