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Экологи определили, почему горит вода у дачников в Петропавловске

нефтепродукты в воде Фото: скриншот видео
Инцидент был зафиксирован в садовом обществе «Ромашка». Экологи взяли воду на анализ сразу в трех местах: около здания, где расположена местная дачная администрация, из емкостей дачников, а также в одной из скважин, передает Zakon.kz.

Нефтепродукты обнаружили везде, сообщает КТК. Отмечается, что больше всего опасной примеси оказалось в колодце, что находится рядом с автозаправкой. Там насчитали больше двух граммов нефтепродуктов на литр воды.

Что именно из производных нефти было выявлено, экологи пока не сообщают. Выяснить это только предстоит. Специалисты обещают направить свои заключения всем уполномоченным органам, чтобы вместе найти источник загрязнения.

Нефтепродукты, они всегда будут опасны – наличие в воде. Но говорить, насколько они превышают, мы не можем, потому что нету, так скажем, методики именно по сравнению подземных вод с теми или  иными нормами. Параллельно вместе с ними, вместе с нами еще Национальный центр экспертизы отобрал пробы воды. Это при департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. Пробы еще в работе, вот. После этого у нас будет обмен данными, и уже будем искать источник загрязнения. Руководитель департамента экологии по СКО Азамат Бектасов

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