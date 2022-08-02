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Стали известны детали гибели акима в Атырауской области

аким Фото: gov.kz
Аким Махамбетского района Ринат Джанглишов плавал в необорудованном для купания месте 31 июля. На поиски его тела в тот же день были направлены силы Департамента по чрезвычайным ситуациям, районного отдела полиции и местных исполнительных органов, передает Zakon.kz.
1 августа в 20:00 на расстоянии 25 км от места происшествия, на окраине села Сарайшык, на берегу реки Урал местными жителями обнаружено и извлечено из воды тело Джанглишова, 1982 года рождения. Группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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На поиски были привлечены девять сотрудников, два плавсредства, две единицы техники и два кинологических расчета департамента по ЧС, 10 сотрудников и две единицы техники районного отдела полиции, 12 работников, четыре плавсредства и одна единица техники местного исполнительного органа, а также 15 человек родственников.

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ДЧС Атырауской области призывает граждан строго соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных для купания местах.

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