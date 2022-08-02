Стали известны детали гибели акима в Атырауской области

Фото: gov.kz

Аким Махамбетского района Ринат Джанглишов плавал в необорудованном для купания месте 31 июля. На поиски его тела в тот же день были направлены силы Департамента по чрезвычайным ситуациям, районного отдела полиции и местных исполнительных органов, передает Zakon.kz.

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