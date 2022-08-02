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Ученые установили последний вид панды, обитавший в Европе 6 млн лет назад

животное Фото: pixabay
Эксперты пришли к такому мнению после долгих лет исследований. Окаменелости были обнаружены в Болгарии еще в 1970 годах. Останки хранились в Национальном музее естественной истории, передает Zakon.kz.

Верхние плотоядный зуб и клык в каталог занес палеонтолог Иван Николов. В честь него и назвали ранее неизвестный вид — Agriarctos nikolovi.

У них была одна этикетка, написанная нечетко от руки. Прошел не один год, пока мы выяснили местонахождение и возраст. Потом понадобилось много времени, чтобы понять, что это неизвестная ископаемая гигантская панда, – цитирует РИА Новости профессора Николай Спасов.

Отмечается, что Agriarctos nikolovi не прямой предок современных панд, а их близкий родственник. Животные питались растениями. Однако их зубы не были достаточно прочными, чтобы утверждать, что эти древние медведи питались бамбуком.

Вероятно, этот вид населял лесистые и болотистые районы. И вымер из-за изменения климата.

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