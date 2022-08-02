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Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы

ЖК Кадам Алматы снос Фото: pixabay
Свыше 300 дольщиков строящегося жилого комплекса в Алматы могут не дождаться своих квартир. Многие оформили ипотеку. Оказалось, что у строительной компании нет разрешения на возведение многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

Дольщики жилого комплекса «Кадам» собрались у офиса строительной компании. Клиенты вдруг узнали, что их дом собираются сносить, сообщает КТК.

Такое решение приняли в городском акимате. Люди, конечно, категорически против. Они боятся, что больше не смогут найти квадратные метры за ту же сумму.

Даже если нам вернут эти деньги, за те деньги, что мы вложили, мы сейчас, на данный момент, не сможем купить такую же квартиру, о которой изначально думали, планировали. Почему? Потому что, вы сами знаете, на рынке цены растут, курс доллара растет, строительные материалы в цене тоже растут. Поэтому мы не сможем такую квартиру купить. Акерке Рахимжанова

Больше 300 дольщиков приобрели квартиры в этом жилом комплексе. Клиентам понравились условия: выгодная цена квадратных метров и удобное расположение дома.

Кто-то оформил ипотеку, другие потратили последние сбережения, а некоторые продали свою старую квартиру, чтобы купить новую. Строительство шло по плану – до недавнего времени. Позже люди узнали, что состоялся суд и их еще недостроенный жилой комплекс собираются сносить. У дольщиков теперь всего месяц, чтобы оспорить решение.

Почему, когда рылись котлованы, когда поднимались эти дома, акимат это все должен был видеть, но он не реагировал никак? А когда полностью построили и уже готовы к сдаче дома, они готовы их опять разрушить. Татьяна Тян

В компании признали: у них действительно нет разрешительных документов на возведение жилого комплекса. Акимат давал добро на строительство школы. Но предприниматели посчитали, что многоквартирный дом будет выгоднее. И безо всякого предупреждения приступили к работам.

Мы начали выкопку котлована, потому что была уже на носу осень. Осенью, зимой копать котлован сложнее. Поэтому, когда позволяла погода, мы вырыли. Пока были первые деньги, мы закупили материалы. Мы закупили газоблоки, они под снегом оставались, арматура ржавела, и все такое. На свой риск приняли решение строить. Представитель стройкомпании Нуртас Маджанов

Жилой комплекс «Кадам» должен был состоять из пяти домов. К настоящему моменту два из них уже построены. Акимат требует снести то, что возведено: эксперты якобы выявили тут нарушения. Какие именно, дольщики не знают.

Суд вынес решение в пользу чиновников. И заодно оштрафовал строительную компанию на 1,5 млн тенге.

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