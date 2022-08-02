Байден пообещал не дать Афганистану вновь стать убежищем террористов

Во время выступления президент США Джо Байден назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири успехом во всех аспектах, сообщает Zakon.kz.

Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Об этом заявил президент США Джо Байден, комментируя уничтожение лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, сообщает lenta.ru.

Теперь он никогда не сможет сделать так, чтобы Афганистан вновь превратился в «тихую гавань» для террористов, потому что он мертв. Джо Байден

Глава Белого дома подчеркнул, что никто из членов семьи террориста не пострадал, как и другое гражданское население.

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Как ранее заявлял Джо Байден, Айман аз-Завахири был уничтожен по его приказу 30 июля. Он уточнил, что боевик находился в Кабуле, где его обнаружила разведка США.