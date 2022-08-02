Шольц заявил об отправке в Украину оружия, которого нет у армии Германии

Ведется обучение украинских военных работе с новым и сложным оборудованием в нескольких местах в Германии, Берлин намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько понадобится, заявил канцлер Шольц, передает Zakon.kz.

Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает РБК.

Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Все они нуждаются в обучении украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем. Олаф Шольц

Германия поставила Украине «все что было»: зенитные и противотанковые комплексы, мины, «тонны боеприпасов», после чего перешла на более сложные и дорогостоящие системы вооружений, продолжил он. Канцлер уточнил, что речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО), самоходных гаубицах, контрбатарейных радарах.