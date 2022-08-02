Замакима Павлодарской области сократили

У акима Павлодарской области осталось три заместителя: Олег Крук, Айзада Курманова, Мейрам Утешов. В 2021 году в регионе оптимизировали 15% штата государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Количество заместителей акима сократили по исполнению поручения главы государства, сообщает пресс-служба акима области.

С 1 августа освободили от должности заместителя акима Павлодарской области по вопросам экономики и финансов Динару Шаймуратову. Пост она занимала с апреля 2021 года.

С пяти до четырех количество замов у главы региона сократили в марте. Кроме того, в прошлом году при оптимизации лимитов штатной численности на одного заместителя стало меньше у акимов в десяти районах. Также сократили 15 заместителей руководителей областных управлений.