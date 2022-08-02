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2021 заболевшего COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан 1 августа Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 августа сообщили в МВК. Почти половина из всех заболевших за сутки – в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было выявлено 2414 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2021 новый случай, из них:

  • в Нур-Султане – 958;

  • в Алматы – 345;

  • в Шымкенте – 18;

  • в Акмолинской области – 65;

  • в Актюбинской области – 63;

  • в Алматинской области – 62;

  • в Жетысуской области – 75;

  • в Атырауской области – 13;

  • в ВКО – 20;

  • в Абайской области – 25;

  • в Жамбылской области – 41;

  • в ЗКО – 32;

  • в Карагандинской области – 150;

  • в Улытауской области – 20;

  • в Костанайской области – 20;

  • в Кызылординской области – 38;

  • в Мангистауской области – 15;

  • в Павлодарской области – 41;

  • в СКО – 14;

  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.

1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 759;

  • в Алматы – 274;

  • в Атырауской области – 3;

  • в ВКО – 9;

  • в Абайской области – 4;

  • в Жамбылской области – 9;

  • в ЗКО – 22;

  • в Карагандинской области – 212;

  • в Улытауской области – 3;

  • в Мангистауской области – 31;

  • в Павлодарской области – 12;

  • в Туркестанской области – 20.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек.

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