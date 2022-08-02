2021 заболевшего COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 августа сообщили в МВК. Почти половина из всех заболевших за сутки – в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Двумя днями ранее было выявлено 2414 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2021 новый случай, из них: в Нур-Султане – 958;

в Алматы – 345;

в Шымкенте – 18;

в Акмолинской области – 65;

в Актюбинской области – 63;

в Алматинской области – 62;

в Жетысуской области – 75;

в Атырауской области – 13;

в ВКО – 20;

в Абайской области – 25;

в Жамбылской области – 41;

в ЗКО – 32;

в Карагандинской области – 150;

в Улытауской области – 20;

в Костанайской области – 20;

в Кызылординской области – 38;

в Мангистауской области – 15;

в Павлодарской области – 41;

в СКО – 14;

в Туркестанской области – 6. Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев. 1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 759;

в Алматы – 274;

в Атырауской области – 3;

в ВКО – 9;

в Абайской области – 4;

в Жамбылской области – 9;

в ЗКО – 22;

в Карагандинской области – 212;

в Улытауской области – 3;

в Мангистауской области – 31;

в Павлодарской области – 12;

в Туркестанской области – 20. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек. Читайте также Замакима Павлодарской области сократили На вонь местного пивзавода пожаловались жители Алматинской области Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы

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