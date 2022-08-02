2021 заболевшего COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Двумя днями ранее было выявлено 2414 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрирован 2021 новый случай, из них:
в Нур-Султане – 958;
в Алматы – 345;
в Шымкенте – 18;
в Акмолинской области – 65;
в Актюбинской области – 63;
в Алматинской области – 62;
в Жетысуской области – 75;
в Атырауской области – 13;
в ВКО – 20;
в Абайской области – 25;
в Жамбылской области – 41;
в ЗКО – 32;
в Карагандинской области – 150;
в Улытауской области – 20;
в Костанайской области – 20;
в Кызылординской области – 38;
в Мангистауской области – 15;
в Павлодарской области – 41;
в СКО – 14;
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 354 615 случаев.
1358 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 759;
в Алматы – 274;
в Атырауской области – 3;
в ВКО – 9;
в Абайской области – 4;
в Жамбылской области – 9;
в ЗКО – 22;
в Карагандинской области – 212;
в Улытауской области – 3;
в Мангистауской области – 31;
в Павлодарской области – 12;
в Туркестанской области – 20.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 313 820 человек.