Роналду хочет уйти из «МЮ» до старта Английской премьер-лиги

Фото: Twitter/Cristiano

Ранее сообщалось о том, что Роналду не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Сам клуб тоже пока не заинтересован в возвращении нападающего, передает Zakon.kz.

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