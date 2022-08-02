Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Роналду хочет уйти из «МЮ» до старта Английской премьер-лиги

Футболист МЮ Фото: Twitter/Cristiano
Ранее сообщалось о том, что Роналду не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Сам клуб тоже пока не заинтересован в возвращении нападающего, передает Zakon.kz.

Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает sports.ru.

Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне АПЛ – 7 августа с «Брайтоном».

Однако пока попытки агента португальца Жорже Мендеша найти клиенту новую команду не привели к желаемому результату.

Конкретного интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи».

Вероятнее всего, Роналду все-таки начнет сезон в «Манчестер Юнайтед».

Получайте яркие эмоции от лучших футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 млн тенге каждую неделю!

Читайте также

Против кого сыграет сборная Казахстана на юниорском Чемпионате мира по теннису

В Атырау наградили победителей Tartyl Fest

Заработок на ставках: как не попасть на крючок

Данияр Кунафин
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Казахстанцев станет больше
Как изменится численность населения Казахстана к 2050 году
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
Устроили драку
Казахский титан и Иранский Халк подрались на взвешивании
изменились правила приема в колледжи и училища
Изменились правила приема на обучение в колледжи и училища
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления