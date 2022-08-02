Роналду хочет уйти из «МЮ» до старта Английской премьер-лиги
Фото: Twitter/Cristiano
Ранее сообщалось о том, что Роналду не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Сам клуб тоже пока не заинтересован в возвращении нападающего, передает Zakon.kz.
Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает sports.ru.
Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне АПЛ – 7 августа с «Брайтоном».
Однако пока попытки агента португальца Жорже Мендеша найти клиенту новую команду не привели к желаемому результату.
Конкретного интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи».
Вероятнее всего, Роналду все-таки начнет сезон в «Манчестер Юнайтед».
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