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Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС

Украина призвала ООН закрыть небо над АЭС Фото: pixabay
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал международное сообщество в ООН объединиться, чтобы дать отпор попыткам России «использовать АЭС в Украине как живой щит», сообщает Zakon.kz.

Учитывая рост опасности для украинских АЭС, ООН должно приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине. С таким призывом выступил замглавы МИД Украины Николай Точицкий, сообщает Укринформ.

Впервые в истории гражданские ядерные объекты были превращены в военные объекты и плацдармы российской армии - в нарушение положений Договора о нераспространении ядерного оружия о мирном использовании атомной энергии.Николай Точицкий

Он подчеркнул, что мир стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм, спонсируемый ядерным государством.

В этой связи Точицкий призвал ООН приложить «решительные совместные действия», чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

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Ситуация в Украине ООН
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