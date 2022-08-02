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Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области

Талоны на ГСМ незаконно продавали в Костанайской области – ущерб составил 18,5 млн тенге Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области, передает Zakon.kz.
Начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин.Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров – материальный ущерб составил 18,5 млн тенге.

Судом подсудимый признан виновным в совершении уголовного правонарушения, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет условно, также ему установлен пробационный контроль на весь назначенный срок, добавили в АФМ РК.

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Динара Халдарова
АФМ РК Костанайская область
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