Талоны на ГСМ на 18,5 млн тенге незаконно реализовали в Костанайской области

Факт незаконной реализации талонов на ГСМ третьим лицам установлен департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области, передает Zakon.kz.

Начальник службы механизации ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания», используя свое служебное положение и имея свободный доступ к талонам на ГСМ, совершил их хищение и реализовал их различным лицам по заниженной цене на автозаправочных станциях, стоянках для большегрузных машин. Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, экс-руководитель в период с октября 2020 года по декабрь 2021 года совершил хищение талонов на бензин марки АИ-92 в количестве более 2,5 тыс. литров и дизтопливо в количестве почти 100 тыс. литров – материальный ущерб составил 18,5 млн тенге.