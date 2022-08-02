Декларацию о доходах и имуществе госслужащим необходимо представить до 15 сентября
Как напомнили в Комитете госдоходов МФ РК, декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года в электронном виде.
Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:
лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;
лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;
лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;
лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».
Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан.
Между тем за несвоевременное представление декларации или сокрытие данных предусмотрена ответственность.
Так, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением. При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге).
В случае же сокрытия объектов налогообложения предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту и в размере 300%, если такое нарушение повторится.
Эта мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.