Декларацию о доходах и имуществе госслужащим необходимо представить до 15 сентября

С 2022 года казахстанские госслужащие и приравненные к ним должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе в рамках всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в Комитете госдоходов МФ РК, декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) необходимо представить в орган государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2022 года в электронном виде.

Обязательство по представлению декларации в этом году имеется у следующих категорий:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Соответственно, эти граждане обязаны в текущем году задекларировать доходы и имущество независимо от принадлежности к одной из вышеперечисленных категорий граждан.

Между тем за несвоевременное представление декларации или сокрытие данных предусмотрена ответственность.

Так, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением. При повторном нарушении со стороны физического лица в течение года после вынесения предупреждения будет наложен штраф в размере 15 МРП (45 945 тенге).

Если декларация будет содержать неполные, недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением. За повторное деяние в течение года после предупреждения предусмотрен штраф в размере 3 МРП (9189 тенге).

В случае же сокрытия объектов налогообложения предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту и в размере 300%, если такое нарушение повторится.

Эта мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления, и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются.