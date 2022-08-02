Как компаниям стать эффективнее с помощью бизнес-карт

Современный мир требует от бизнеса передовых подходов в выборе инструментов и методов ведения дел, упрощении бизнес-процессов, сокращении операционных расходов. Платежные карты давно стали неотъемлемой частью жизни любого человека.

Спрос на бизнес-карты также набирает обороты со стороны предпринимателей, ведь они имеют множество преимуществ.

Главное из них, бизнес-карты – это универсальный инструмент для любого бизнеса, вне зависимости от вида деятельности и объема бизнеса. Такой картой могут воспользоваться как индивидуальные предприниматели, так и крупные предприятия, холдинги. С ее помощью они могут не только отслеживать внутренние транзакции своих сотрудников, но и обналичивать средства в банкоматах, осуществлять безналичные платежи, оплачивать покупки в интернете.

Как работает бизнес-карта?

Главное преимущество бизнес-карты – она привязывается к одному расчетному счету компании. Списание средств с такого счета происходит мгновенно. С помощью этой опции организация может оперативно осуществлять любые платежные операции.

Давайте подробнее остановимся на преимуществах бизнес-карты.

Мониторинг расходов

С помощью такой карты компания может отслеживать все транзакции сотрудников в деловых командировках, на бизнес-встречах, расходы на бензин, покупку канцелярских товаров или компьютерной техники. Мониторинг таких операций по каждому сотруднику и по каждой операции можно будет осуществлять через интернет-банкинг. Организация может отслеживать не только объем платежей, но и их целевое использование.

Имея бизнес-карту, сотрудники также могут самостоятельно не только забронировать гостиницу, конференц-зал, приобрести билеты на самолет или поезд, но и оплатить деловой ужин с клиентами, аренду автомобиля. Таким образом, им не нужно будет подтверждать свои расходы чеками на проезд, проживание, питание и так далее.

Чтобы контролировать все расходные операции своих сотрудников, предприниматели могут установить лимиты для каждого из них. Причем как на снятие наличных через банкоматы, так и по безналичным транзакциям. Такие лимиты можно в любой момент изменить.

Снижение нагрузки на бухгалтерию

С помощью бизнес-карты также можно оптимизировать функционал департамента бухгалтерского учета. Теперь бухгалтеру не нужно будет тратить время на анализ авансовых отчетов, просматривать чеки, счета-фактуры сотрудников, которые были в деловых поездках.

В настоящее время в Казахстане некоторые компании до сих пор осуществляют оплату за небольшие покупки через наличные транзакции. Таким образом, они несут расходы на инкассацию. С помощью бизнес-карты сотрудники могут приобрести канцелярские товары, компьютерную технику, не заключая договор с поставщиками товаров и услуг.

Обслуживание карты бесплатное

Например, сейчас такую бизнес-карту в тенге можно открыть в Евразийском банке. Ее выпуск для индивидуальных предпринимателей обойдется в 6 тыс. тенге, для юридических лиц – 8 тыс. тенге. А вот годовое обслуживание по такой карте в первый и последующие годы бесплатное.

Пополнить бизнес-карту можно не только через расчетный счет, но и с любого банкомата банка 24/7.

Для держателей таких карт Visa предлагает интересные предложения. Например, они имеют 24/7 доступ к консьерж-сервису. Консьерж-служба может проконсультировать сотрудников компании, где более выгодные курсы валют, спланировать маршрут и подсказать интересные достопримечательности в зарубежной командировке.

Кроме того, при наличии бизнес-карты у компании есть возможность получить скидки на некоторые сервисы бухгалтерского учета и другие скидки от партнеров платежной системы Visa.

Предприниматели могут подать заявку на выпуск бизнес- карты на сайте Евразийского банка – eubank.kz, либо через отделения банка. Для ее оформления необходим минимальный пакет документов. Ценный «пластик» доставят в любое удобное место. Тот, кто закажет карту, может выиграть iPhone 13 Pro.

Лицензия № 1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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