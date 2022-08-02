Дорогу на Иссык-Куль полностью открыли

Боомское ущелье полностью открыто для проезда автотранспорта. Дорогу расчистили от селевых заносов, передает Zakon.kz.

На место ЧС привлекли спецтехнику ГП «Кыргызавтожол» — автогрейдер, погрузчик, шесть самосвалов и один манипулятор. Участок с 151-го по 153-й километр автодороги Бишкек — Балыкчи — Нарын — Торугарт расчищен и открыт в 01:48, — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

Напомним, 30 июля в Кыргызстане сель сошел на дорогу Бишкек – Нарын – Торугарт (Боомское ущелье). Речь о 128-129-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт (село Кыз-Куйоо). Грязевая масса перекрыла проезжую часть, образовался затор. Причиной ЧП называют проливные дожди.

1 августа движение в одну сторону было закрыто. Автомобили ехали в двух направлениях по одной полосе.