Утонули 140 человек: Алихан Смаилов поручил принять меры
Фото: unsplash
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям и экологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде, передает корреспондент Zakon.kz.
Ответственные органы не должны наблюдать, как в мирное время тонут граждане в реках и озерах. Сейчас в разгаре купальный сезон. Только с 1 июня на водоемах страны утонули 140 человек, из них 49 детей. В сравнении с прошлым годом количество смертельных случаев на воде сократилось на 42%. Тем не менее, я считаю, что это все равно достаточно высокие показатели смертности.Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Заявив, что вода не прощает ошибок, глава правительства указал, что граждане должны бдительно следить за безопасностью детей, а власти должны принимать все меры для недопущения несчастных случаев.
Поручаю министерствам по чрезвычайным ситуациям и экологии совместно с акиматами принять меры по повышению безопасности на воде и обеспечить наличие спасателей.Алихан Смаилов
Также, по словам премьера, следует шире проводить разъяснительную работу среди населения и четко обозначить места, где запрещено купаться.
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