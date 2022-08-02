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Казахстанцы потратили в магазинах более 6 трлн тенге за полгода

казахстанцы, кошелек Фото: Zakon.kz
По итогам первого полугодия объем розничной торговли в стране достиг 6,1 трлн тенге. Это на 13,8% больше в деньгах, чем годом ранее. Реальный рост физического объема торговли составил всего 1,2%, передает Zakon.kz.

В стоимостном выражении розничные продажи продовольственных товаров выросли на 7,9% за год, до 2 трлн тенге, непродовольственных — на 17%, до 4,1 трлн тенге. Торгующие предприятия и организации продали товаров на 4,3 трлн тенге, индивидуальные предприниматели, в том числе торгующие на рынках, — на 1,8 трлн тенге, пишет ranking.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года объем розничной торговли в стране составил 5,3 трлн тенге — на 15,9% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего товаров в розницу традиционно продали в Алматы: 30,7% от Казахстана. Объем торговли в деньгах вырос на 10,7% за год, до 1,9 трлн тенге.

На второй строчке оказался Нур-Султан: 711,2 млрд тенге, плюс 16,8% за год. В тройку лидеров также вошла Карагандинская область: 506,7 млрд тенге, плюс 5,5% за год.

Наименьший объем официального ритейла был зафиксирован в новообразованной Улытауской области: всего 39 млрд тенге. Далее идут Жетысуская и Туркестанская области.

В разрезе размерности предприятий наибольший объем ритейла пришелся на малые компании: 3,6 трлн тенге — на 6,9% больше, чем годом ранее.

Объем розничной торговли крупных компаний вырос на 25% за год, до 1,6 трлн тенге, средних — на 28,1%, до 825,4 млрд тенге.

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