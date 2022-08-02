Берик Адамов назначен прокурором Алматинской области
Согласно данным пресс-службы ведомства, Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора Павлодара.
В разное время занимал различные должности в прокуратурах столицы, Карагандинской области и центральном аппарате.
Кроме того, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором Экибастуза, заместителем, первым заместителем прокурора Алматы.
Стаж в органах прокуратуры – более 17 лет. Классный чин – старший советник юстиции, – говорится в сообщении.
Также стало известно, что приказом генерального прокурора от 2 августа руководителем Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Елдос Сагиев.
Фото: gov.kz
В публикации сказано, что Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.
Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие, в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей. Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.
До настоящего назначения – заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Стаж в правоохранительных органах – 18 лет.