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Берик Адамов назначен прокурором Алматинской области

прокуратура Алматинская область назначения Фото: gov.kz
Приказом генерального прокурора от 1 августа прокурором Алматинской области назначен Берик Адамов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы ведомства, Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора Павлодара.

В разное время занимал различные должности в прокуратурах столицы, Карагандинской области и центральном аппарате.

Кроме того, имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором Экибастуза, заместителем, первым заместителем прокурора Алматы.

Стаж в органах прокуратуры – более 17 лет. Классный чин – старший советник юстиции, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что приказом генерального прокурора от 2 августа руководителем Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Елдос Сагиев.

назначение начальник Служба Генпрокуратуры

Фото: gov.kz

В публикации сказано, что Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.

Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие, в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей. Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.

До настоящего назначения – заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры. Стаж в правоохранительных органах – 18 лет.

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