На развитие регионов выделили 25,8 млрд тенге

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал, как будут развивать села и моногорода Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий министерством прорабатывается вопрос по разработке концепции развития сельских территорий. Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к интернету и ряд других мер. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Он отметил, что в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов.

Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге. На 1 августа акиматами освоено 9,2 млрд тенге. Наименьшее освоение средств в Павлодарской и Алматинской областях. Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития. Глава МНЭ РК

Все вышеуказанные предложения по развитию сел и моногородов, по его словам, направлены в заинтересованные госорганы и регионам для рассмотрения.

Министр напомнил, что к этому часу для обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышения транзитного потенциала страны реализуется национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Общий объем финансирования мероприятий проекта на 2021 год – 1,5 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,1 трлн тенге. На сегодня освоение составило 1,4 трлн тенге, или 93%.

В 2022 году на реализацию национального проекта запланировано 1,8 трлн тенге, из них внебюджетные средства – 709 млрд тенге. При этом освоено на 1 августа 528 млрд тенге, или 30%.

По данным главы МНЭ, реализация нацпроекта в 2021 году позволила достичь следующих результатов:

показатель по обеспечению населения питьевой водой составил 96%;

снизился износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%;

введено в эксплуатацию 17,1 млн кв. м жилья;

доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии повысилась до 90%, а местного значения – до 80%;

создано порядка 112 тыс. постоянных и временных рабочих мест.

В заключение премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами областей до 1 октября разработать проект концепции развития сельских территорий.