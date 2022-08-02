Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На развитие регионов выделили 25,8 млрд тенге

развитие село Казахстан Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал, как будут развивать села и моногорода Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
В целях координации и принятия новых мер по развитию сельских территорий министерством прорабатывается вопрос по разработке концепции развития сельских территорий. Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к интернету и ряд других мер. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

Он отметил, что в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов.

Для развития инфраструктуры моно- и малых городов в 2022 году выделено 25,8 млрд тенге. На 1 августа акиматами освоено 9,2 млрд тенге. Наименьшее освоение средств в Павлодарской и Алматинской областях. Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая дорожная карта. В ней предусмотрены вопросы разработки единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития. Глава МНЭ РК

Все вышеуказанные предложения по развитию сел и моногородов, по его словам, направлены в заинтересованные госорганы и регионам для рассмотрения.

Министр напомнил, что к этому часу для обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий, транспортной связанности и повышения транзитного потенциала страны реализуется национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Общий объем финансирования мероприятий проекта на 2021 год – 1,5 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 1,1 трлн тенге. На сегодня освоение составило 1,4 трлн тенге, или 93%.

В 2022 году на реализацию национального проекта запланировано 1,8 трлн тенге, из них внебюджетные средства – 709 млрд тенге. При этом освоено на 1 августа 528 млрд тенге, или 30%.

По данным главы МНЭ, реализация нацпроекта в 2021 году позволила достичь следующих результатов:

  • показатель по обеспечению населения питьевой водой составил 96%;

  • снизился износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%;

  • введено в эксплуатацию 17,1 млн кв. м жилья;

  • доля дорог республиканского значения в нормативном состоянии повысилась до 90%, а местного значения – до 80%;

  • создано порядка 112 тыс. постоянных и временных рабочих мест.

В заключение премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами областей до 1 октября разработать проект концепции развития сельских территорий.

Читайте также

Где самые плохие дороги в Казахстане

Мадина Мамырханова
Куантыров Алибек МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
нефтепродукты в воде
Экологи определили, почему горит вода у дачников в Петропавловске
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления