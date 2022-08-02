Прокатившегося по алматинской Весновке водителя ищет полиция

Фото: скриншот видео

В социальных сетях распространяют видео, на котором по речке Весновка в Алматы разъезжает автомобиль. Как сообщили в городском департаменте полиции, ведутся поиски героя, передает Zakon.kz.

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