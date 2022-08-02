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Прокатившегося по алматинской Весновке водителя ищет полиция

Прокатившегося по алматинской Весновке водителя ищет полиция Фото: скриншот видео
В социальных сетях распространяют видео, на котором по речке Весновка в Алматы разъезжает автомобиль. Как сообщили в городском департаменте полиции, ведутся поиски героя, передает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в одном из instagram-пабликов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

Управлением местной полицейской службы Департамента полиции Алматы по данному факту начаты проверочные мероприятия. Участник вопиющего видео будет непременно установлен и привлечен к ответственности. Такие действия непозволительны. Не исключаем, что они были совершены в целях так называемого хайпа.Пресс-служба ДП Алматы

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