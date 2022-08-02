Осужденный в Казахстане нарисовал портрет Юрия Шатунова

Осужденный в Костанайской области нарисовал портрет известного исполнителя Юрия Шатунова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывает осужденный, он был и остается кумиром его творчества. Известие о гибели народного любимца расстроило осужденного, и он решил нарисовать портрет Юрия Шатунова.

Я вырос на его песнях, они все трепетом отдаются в моем сердце. Это и молодость, юность. Жаль, конечно, что такие молодые уходят так рано. Осужденный

Портрет был изображен красками, на его изготовление ушло несколько недель, так как по технике нужно было ждать, пока нижние слои хорошо высохнут. Также осужденный карандашом изобразил и памятный альбом группы «Ласковый май».

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