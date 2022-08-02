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Больше всего цены на продукты выросли в Мангистауской области

Инфляция в регионах Казахстана в июле Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, среди регионов самая высокая годовая инфляция в июле наблюдалась в Мангистауской области – 17,9%, самая низкая в Алматинской области – 13,4%, сообщает Zakon.kz.
В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области – на 24%, значение ниже республиканского уровня в областях Улытау, Алматинской и в городе Нур-Султан – по 18%. Бюро национальной статистики

Непродовольственные товары стали дороже в годовом выражении в Нур-Султане и области Улытау – по 18,5%, менее дороже в Алматы – 12,3%.

Стоимость платных услуг за год больше всего подорожала в Туркестанской области – на 11,4%, в Актюбинской и Жамбылской областях подорожание оказалось ниже республиканского уровня – по 6,7%.

По продовольственной корзине в сравнении с июнем в июле больше всего хлебобулочные изделия и крупы подорожали в области Абай – 4,3%, макаронные изделия в Мангистауской области – 7,1%, молочные продукты в Западно-Казахстанской области – 5,7%, фрукты и овощи подешевели во всех областях Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане инфляция в июле 2022 года в годовом исчислении составила 15%, за месяц – 1,1%.

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В Казахстане инфляция составила 15% в июле

Лариса Черненко
Казахстан Мангистауская область
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