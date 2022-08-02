Какие факторы повлияют на стоимость пшеницы в Казахстане — эксперт

Председатель Зернового союза РК Нурлан Оспанов рассказал, какие факторы в этом году будут влиять на стоимость пшеницы в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть в этом году три фактора, которые повлияют на ценообразование в Казахстане. Это — фактор внутренней цены в Российской Федерации, курс рубль-тенге и объем серого импорта из Российской Федерации. Эти три фактора, которые, если проявятся в совокупности либо по отдельности, окажут сильное давление на внутренние цены. Председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов

Для наглядности он привел следующие расчеты. Например, если внутренняя цена в России составит 12 тыс. рублей за тонну, а курс тенге, к примеру, будет равняться 8,5, то внутренняя цена в Казахстане будет стремиться к 135 тыс. тенге за тонну вбелую завезенной пшеницы с уплатой НДС.

Соответственно, если цена будет стремиться к 11,5, курс сегодня между 8 и 7,5, то вот куда мы можем прийти уже в ближайшее время. Вы помните, что недавно цена была 180 тыс. тенге, потом 150 тыс. тенге, теперь она стремится в этот уровень. Это по легально ввезенному зерну. Нурлан Оспанов

Но есть, по его словам, еще параллельный серый импорт, который не уплачивает НДС, и, соответственно, у них совсем другие цены.