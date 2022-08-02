Озвучены возможные причины суицидов среди солдат в Казахстане

В статистике главного военного медицинского управления отмечаются факты суицидов, однако аномального роста таких случаев среди солдат нет, заверил на брифинге заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент Zakon.kz.

У нас 18-летние приходят на службу, у них уже кредиты на 9 млн тенге, потребительские и так далее. Помимо этого, много социальных проблем, которые выступают триггером. Сложно сказать, так как каждый случай индивидуален. Нельзя обобщенно сказать, что причиной (суицида. — Прим. ред.) была той или иной. Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев

Он добавил, что, согласно статистике главного военного медицинского управления, за пять месяцев 2022 года в Казахстане зарегистрировано 4318 совершенных суицидов, из них четыре – в Вооруженных силах. Попыток суицида — 4019, из них семь — в Вооруженных силах.

По словам Ахмедиева, министр обороны поставил задачу по минимизации смертей в Вооруженных силах не от несчастных случаев, а от случаев суицида.

Динамика роста есть, но справка говорит об обратном — нет аномального роста суицидов. Создана специальная рабочая группа, которая детально изучает причины возникновения суицидов, проводит работу по минимизации таких случаев. Это комплексная работа, поэтому в рабочую группу входят не только военные, но и представители гражданского общества, чтобы выработать меры по предотвращению таких фактов. Дархан Ахмедиев

Кроме того, вице-министр сообщил, что часть работы в этом направлении будет проводиться по линии цифровизации в воинских частях.

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