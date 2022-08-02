Цифровые офицеры появятся в рядах Минобороны Казахстана

В Вооруженных силах будут обучать цифровой грамотности. Появятся цифровые офицеры, которые займутся реинжинирингом существующих процессов, сообщил на брифинге вице-министр обороны РК Дархан Ахмедиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Без инфраструктуры сложно внедрить полномасштабную модернизацию. Пока у нас нет защищенной сети, объединяющей все воинские части, а также современных технологий, сложно говорить о полномасштабной цифровизации. В первую очередь нужно решать эти вопросы. Вице-министр обороны РК Дархан Ахмедиев

По его словам, в ведомстве поставлена цель построить защищенную сеть, включающую не только профильное министерство и Вооруженные силы, но и остальной силовой блок.

Министр добавил, что второй приоритет — упрощение внешних и внутренних процессов.

В пример вице-министр привел, что сегодня для освобождения призывника от армии необходимо предоставить справку. Для этого молодой человек идет в ЦОН, также берет справку из вуза, едет в военкомат и сдает справку. Хотя эти данные есть в других госорганах.