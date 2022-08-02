В Минобороны отрицают факты поборов среди солдат

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Для недопущения поборов в армии проводится ряд профилактических мероприятий, в числе которых анкетирование и работа с психологами, сообщил на брифинге руководитель управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржан Аринов, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК представители СМИ попросили представителей Минобороны прокомментировать информацию о поборах в воинских частях страны. По словам руководителя управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржана Аринова, в случае таких фактов в воинскую часть выезжает специальная комиссия. В адрес Министерства обороны РК по таким фактам жалобы не поступали. Чтобы не допустить такого, у нас проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе работа с психологом. Проводится анкетирование военнослужащих по всем вопросам касательно воинской службы. Если выявляются какие-то проблемные вопросы, командование части прилагает усилия, чтобы в последующем эти вопросы уже не возникали. Бауыржан Аринов Читайте также Цифровые офицеры появятся в рядах Минобороны Казахстана Озвучены возможные причины суицидов среди солдат в Казахстане Цифровой облик армии

Следите за новостями zakon.kz в: