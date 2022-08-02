Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Минобороны отрицают факты поборов среди солдат

В Минобороны отрицают факты поборов среди солдат Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Для недопущения поборов в армии проводится ряд профилактических мероприятий, в числе которых анкетирование и работа с психологами, сообщил на брифинге руководитель управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржан Аринов, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК представители СМИ попросили представителей Минобороны прокомментировать информацию о поборах в воинских частях страны.

По словам руководителя управления департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны РК Бауыржана Аринова, в случае таких фактов в воинскую часть выезжает специальная комиссия.

В адрес Министерства обороны РК по таким фактам жалобы не поступали. Чтобы не допустить такого, у нас проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе работа с психологом. Проводится анкетирование военнослужащих по всем вопросам касательно воинской службы. Если выявляются какие-то проблемные вопросы, командование части прилагает усилия, чтобы в последующем эти вопросы уже не возникали.Бауыржан Аринов

Читайте также

Цифровые офицеры появятся в рядах Минобороны Казахстана

Озвучены возможные причины суицидов среди солдат в Казахстане

Цифровой облик армии

Айша Тулеубекова
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
Земля
Климатологи высчитали сроки следующего массового вымирания
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
курсы валют
Курсы валют на 1 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления