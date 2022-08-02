Две новые функции появятся в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появятся две новые функции: чат-бот и администраторы групп смогут удалять сообщения для всех, передает Zakon.kz.

Пока функция удаления сообщений доступна ограниченному кругу в бета-версии WhatsApp 2.22.17.12. В ближайшее время она будет доступна для всех.

Также появится чат-бот, который будет присылать объявления о нововведениях в приложении. Он будет давать пользователям советы и рекомендации по улучшению работы с WhatsApp.