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Две новые функции появятся в WhatsApp

Две новые функции появятся в WhatsApp Фото: pxhere
В мессенджере WhatsApp появятся две новые функции: чат-бот и администраторы групп смогут удалять сообщения для всех, передает Zakon.kz.

Пока функция удаления сообщений доступна ограниченному кругу в бета-версии WhatsApp 2.22.17.12. В ближайшее время она будет доступна для всех.

Также появится чат-бот, который будет присылать объявления о нововведениях в приложении. Он будет давать пользователям советы и рекомендации по улучшению работы с WhatsApp.

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