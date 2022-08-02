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Полицейские пытали задержанного – Антикор расследует уголовное дело

Полицейские пытали задержанного – Антикор расследует уголовное дело Фото: Zakon.kz
По факту видеозаписи применения силы полицейскими Сауранского РОП возбуждено уголовное дело, расследование ведется Агентством по противодействию коррупции по Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Видеозапись опубликовали в одном из telegram-каналов.

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции Туркестанской области, в Сауранский РОП обратилась местная жительница, у которой украли двух овец стоимостью 100 тыс. тенге.

Данный факт 5 февраля зарегистрировали по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство»... Полицейские установили двух подозреваемых. Досудебное расследование проведено в полном объеме, однако в связи с недоказанностью преступления, в соответствии с п. 2, ч. 1, ст. 35 УПК РК, было приостановлено.Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве заверили, что «заявление подозреваемых о применении силы со стороны сотрудников Сауранского РОП в тот же день приняли к сведению».

Начальником ДП Туркестанской области было дано поручение Управлению собственной безопасности и возбуждено уголовное дело. В феврале текущего года уголовное дело в отношении полицейских направили в Агентство по противодействию коррупции по Туркестанской области, в соответствии с требованиями закона.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также в ведомстве сообщили, что потерпевшие были на личном приеме у начальника ДП, «где им подробно разъяснили суть дела и законность».

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