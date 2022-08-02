За полгода в Шымкенте отремонтировали 188 км дорог

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

В Шымкенте в 2021 году было отремонтировано почти 310 км дорог. А в этом году планируется провести ремонтные работы на 190 объектах общей протяженностью 361,1 км.

До конца года строительные работы и реконструкция объектов будут проведены на 67,4 км объектов, капитальный ремонт – на 19,3 км, средний – на 261,1 км, укладка щебня – на 122,7 км. Руководитель управления дорожного транспорта и автомобильных дорог Ержан Жолдасов Фото: пресс-служба акимата Шымкента По итогам первого полугодия 2022 года завершен и сдан в эксплуатацию 91 объект, или 188,3 км улиц. Из них 19,3 км были капитально отремонтированы, на 169 км прошел средний ремонт (10 км магистральных и 159 км внутриквартальных улиц). Фото: пресс-служба акимата Шымкента В результате завершения плановых работ до конца года доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии на территории Шымкента достигнет 67,4%. Фото: пресс-служба акимата Шымкента Аким города Мурат Айтенов поручил взять на контроль качественное выполнение дорожно-строительных работ. Читайте также Замакима Павлодарской области сократили «Мечтала побывать в Венеции» – Павлодар затопило после сильного ливня В Нур-Султане полностью перекроют участок проспекта Мангилик Ел

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