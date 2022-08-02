Что мешает Казахстану экспортировать зерно в страны Европы — эксперт

Председатель Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов рассказал, что мешает Казахстану экспортировать зерно в страны Европы, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Оспанов сообщил, что Казахстан является участником локального рынка, где основным покупателем отечественного зерна выступают страны Средней Азии.

На мировом рынке, добавил он, торгуют страны, у которых есть выход к морю.

По транспортным расходам, даже когда у нас цена низкая, мы не проходим на мировые рынки, потому что и ранее, когда все было нормально, мы торговали через российские порты. Естественно, что вся портовая инфраструктура занята под российское зерно: мы не сможем пройти, пока российское зерно грузится в портах. А оно грузится весь сезон. Поэтому наши возможности были ограничены тем, что мы шли через российские порты по остаточному принципу. Нурлан Оспанов

Теперь, добавил он, и эта возможность сузилась, несмотря на рост мировых цен. Не является решением, отметил спикер, и транскаспийский маршрут.

Там получается узкое горлышко, потому что этот маршрут не развит и там несколько перевалок, а каждая перевалка – это дополнительные расходы. Во-вторых, мощности портовые в этих местах перевалок не позволяют пока говорить о каких-то серьезных объемах. То есть, транскаспийское направление — тоже не решение. Нурлан Оспанов

Еще одна причина, добавил он, заключается в том, что мировой рынок торгует в основном большими объемами.

Мы пока не можем позволить себе заключать контракты и брать обязательства поставки кораблем 25 тыс. тонн. Потому что для этого нужно владеть своей инфраструктурой, которая позволяет, когда корабль пришел, сразу же его загружать. Мы когда идем по остаточному принципу, по 25 тыс. тонн, когда после России загружаемся, может получиться так, что мы возьмем на себя обязательства, но не сможем загрузить 25 тыс. тонн, в этом случае пойдут штрафы, мощные штрафные санкции и мы проиграем. Поэтому мы локальные игроки — нам бы удержать наши локальные рынки, в мировые мы пока не проходные из-за транспортных проблем. Нурлан Оспанов

Между тем, по его словам, к этому часу основной рынок сбыта, например, ячменя, – это Иран. Доля этой страны до сих пор составляет порядка 86-90% объемов экспорта. И в последнее время активизировался Узбекистан.