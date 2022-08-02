Cильный дождь прогнозируют в Казахстане 3 августа

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 3 августа 2022 года. В стране ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер, сообщает Zakon.kz.

Большая часть территорий РК окажется в зоне атмосферных фронтов – смещаясь с севера на юг, фронты вызовет дожди, грозы, порывистый ветер, днем в центре, в горных районах юго-востока сильный дождь, на западе, востоке, юго-востоке возможен град. РГП «Казгидромет» Ночью и утром на севере, северо-западе республики ожидается туман. По прогнозу синоптиков, лишь на юго-западе, севере страны с отрогом антициклона ожидается прекращение осадков. Днем на востоке, в центре Карагандинской, в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь. Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара. На большей части Кызылординской, на юге Абайской, на севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 23-25 тепла. В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо- восточный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла. В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла. Читайте также Подорожает ли хлеб в Казахстане

Следите за новостями zakon.kz в: