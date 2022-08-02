В Нур-Султане абитуриентам из социально уязвимых слоев населения оплатят учебу

Фото: gov.kz

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о соцпомощи на обучение абитуриентам из социально уязвимых слоев населения, которые поступают в вузы города.

Очень важно создавать условия для получения образования и дальнейшего трудоустройства выпускников. К примеру, помимо того, что в новом учебном году на получение высшего образования по педагогическим и медицинским специальностям планируем выделить почти 1300 грантов, также есть отдельная программа по соцпомощи. Алтай Кульгинов Социальную помощь в виде оплаты обучения в университетах города также окажут абитуриентам из социально уязвимых слоев населения. По данной программе прием документов будет длиться до 21 августа (включительно). Соцпомощь в виде оплаты учебы будет распределена среди детей-сирот, выпускников детских домов, инвалидов с детства, детей из многодетных семей и т.д. .Алтай Кульгинов Обучение, по словам акима, будет проводиться по востребованным на рынке труда профессиям: биотехнология, вычислительная техника и программное обеспечение, геодезия и картография (web-картография), архитектура (BIM-менеджер, проектировщик), дошкольное обучение, землеустройство, агроинженерия, инженерия, общая медицина, педагогика, IT, социальная работа, теплоэнергетика, технология продовольственных продуктов, электроэнергетика и др. Для получения социальной помощи на оплату обучения в высших учебных заведениях города необходимо обратиться в управление занятости и социальной защиты города (ул. Бейбитшилик, д. 9) либо подать документы в электронном виде через веб-портал в разделе «Электронное обращение». Социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер четырех прожиточных минимумов (190 088 тенге) на одного члена семьи. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте акимата, – заключил аким столицы. Читайте также Как столичной молодежи помогает проект «Үздік» За полгода в Шымкенте отремонтировали 188 км дорог Замакима Павлодарской области сократили

Следите за новостями zakon.kz в: