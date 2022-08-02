«Двое в лодке»: спасатели ВКО помогли собакам
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске девушка обратилась за помощью к спасателям: она заметила четырех собак, которые оказались в «заложниках» воды, сообщает Zakon.kz.
На место оперативно прибыли на лодке спасатели ДЧС ВКО. Двух животных они разместили в лодке, а еще двое самостоятельно по воде добрались до берега вслед за сотрудниками службы. Пресс-служба ДЧС ВКО
Стоит отметить, что спасатели Восточного Казахстана осуществляют множество выездов, связанных с оказанием помощи животным.
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Спасать животных, оказавшихся в чрезвычайных ситуациях, сложно, к каждому нужен подход и особое внимание. Но наши спасатели делают это профессионально.Замначальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев
При чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по номеру 112.
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