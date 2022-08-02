«Двое в лодке»: спасатели ВКО помогли собакам

Фото: pixabay

В Усть-Каменогорске девушка обратилась за помощью к спасателям: она заметила четырех собак, которые оказались в «заложниках» воды, сообщает Zakon.kz.

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