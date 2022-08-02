Как столичной молодежи помогает проект «Үздік»

В Нур-Султане продолжается реализация проекта «Үздік», который направлен на оказание помощи и поддержки молодежи категории NEET.

По данным сайта акимата Нур-Султана, молодежный ресурсный центр «Астана жастары» при поддержке управления по вопросам молодежной политики столицы 27 июня запустил проект «Үздік», в рамках которого осуществляется тесная работа с молодежью категории NEET.

Фото: gov.kz

Проект направлен на социализацию, трудоустройство молодых людей, реализацию бизнес-проектов и бизнес-обучения, а также предусматривает выделение государственных грантов.

Фото: gov.kz

Вместе с тем проводится конкурс среди работающей молодежи в сфере технического обслуживания и социальных услуг, а также среди молодежи категории NEET. Его цель – улучшение имиджа и популяризации рабочих специальностей по 15 направлениям («Лучший шиномонтажник – 2022», «Сантехник года – 2022», «Плотник года – 2022», «Электрик года – 2022», «Мебельщик года – 2022» и др.). Раз в две недели будут запускаться отборы по каждому направлению.

Фото: gov.kz

Также до конца текущего года в рамках проекта «Үздік» запланировано проведение семинаров-тренингов по изучению иностранных языков, скорочтению, финансовой и компьютерной грамотности, бизнес-тренингов, юридических и психологических консультаций.

Фото: gov.kz

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону +7 (778) 415 37 94.