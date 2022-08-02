Лжеадвоката задержали в Таразе

В Таразе женщина обратилась в полицию, она сообщила, что ее обманул адвокат, передает Zakon.kz.

По словам женщины, она наняла адвоката в качестве законного представителя для оказания помощи в уголовном деле, которое ведется в отношении ее знакомого. За свои услуги мужчина попросил аванс в сумме 500 тыс. тенге, а затем через несколько дней еще 100 тыс. тенге. После того, как женщина отправила ему всю сумму, лжеадвокат вовсе перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следственная группа управления полиции города установила 36-летнего жителя областного центра.

Свою вину подозреваемый признал полностью.

В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование по ст. 190, ч. 1 УК РК «Мошенничество».