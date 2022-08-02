В Казахстане необходимо ввести институт аккредитации наблюдателей – экспертное мнение

О своем видении совершенствования выборного законодательства Казахстана рассказал в интервью журналисту Zakon.kz директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов.

– Марат Советович, в юридических кругах страны нередко звучит мнение о необходимости совершенствования выборного законодательства. Хотелось бы услышать и вашу точку зрения по этому вопросу.

– Да, сегодня эта тема действительно обсуждается представителями юридической общественности. На мой взгляд, для оптимального ее решения необходимо рассмотреть ряд важных вопросов.

Так, следует привести выборное законодательство в соответствие с общей логикой системы правового регулирования электоральных процессов. Для этого, думаю, необходимо ввести институт аккредитации наблюдателей. Что это даст? Это позволит законно определить статус наблюдателя, его права и полномочия.

Как известно, согласно декларации Организации Объединенных Наций «О принципах международного наблюдения за выборами», государство гарантирует аккредитацию для всех лиц или других участников по наблюдению за выборами, не ограничивая их деятельность.

К слову, подобный институт аккредитации наблюдателей – распространенная международная практика. К примеру, он предусмотрен законодательством таких стран, как Норвегия, Болгария, Армения, Грузия и Кыргызстан. Поэтому предложения по внесению изменений в закон «О выборах в Республике Казахстан» позволяют их считать правомерными и обоснованными.

– Что конкретно призваны повысить эти нормы?

– С их помощью будут повышены ответственность и профессионализм наблюдателей, а также конкретизирован их равный статус в отношении других участников избирательного процесса. При этом, замечу, соблюдаются конституционные и международные нормы касательно прав граждан в области избирательной системы.

В целом, по моему мнению, введение института аккредитации позволит грамотно выстроить контекст и качество выборного процесса. Также ставка делается на упорядочивание и как следствие прозрачность всех участников избирательных компаний – кандидатов, наблюдателей, доверенных лиц и СМИ.

– Как вы полагаете, а нормы по ограничению иностранного влияния на участников избирательного процесса нужны?

– Безусловно, эти нормы необходимы, они помогут обеспечить честное и открытое голосование и исключить возможности внешнего влияния на его ход. В международной практике эти положения признаны общеустановленными приоритетами. Ряд международных документов прямо гласит, что запрещается какое-либо вмешательство во внутренние дела государства.

Это касается обеспечения максимальной финансовой прозрачности в деятельности всех участников избирательных кампаний, будь то кандидаты, наблюдатели или средства массовой информации. Согласно декларации ООН «О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств», никакое государство не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой-бы то ни было причине во внутренние и внешние дела другого государства.

Хотелось бы отметить, что основные принципы этого заложены Венецианской комиссией на 85-й пленарной сессии 11-12 декабря 2009 года.

В докладе «Глобальной комиссии Фонда Кофи Аннана и Международного института демократии» существует точка зрения, согласно которой слабо регулируемое финансирование политической деятельности может уменьшить значение принципа политического равенства, предоставить возможность покупать политическое влияние и подорвать общественное доверие к выборам.

– Кого касается эта норма?

– Эта норма касается только организаций, непосредственно получающих иностранные финансы.

Разработчики этих положений опираются на принципы обеспечения безопасности и целостности выборного процесса, руководствуясь международными правовыми нормами.