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В Алматы и ряде областей ожидается гроза

В Алматы и ряде областей ожидается гроза Фото: unsplash
3 августа в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке Атырауской области сохраняется сильная жара +37°C. На севере области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау днем сохраняется сильная жара +35°C.

Ночью на юге, днем на большей части Улытауской области ожидается гроза.

В Жезказгане днем возможна гроза.

Днем на востоке, в центре Карагандинской области – сильный дождь. Ночью на юге, днем на большей части области – гроза. Ветер северо-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Караганде днем – гроза.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области – гроза, шквал. Ветер северный, северо-западный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде утром и днем – гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на северо-западе, севере, северо-востоке Восточно-Казахстанской области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске днем – гроза. Ветер северный, северо-восточный днем, при грозе порывы 15 м/с.

Утром и днем на северо-западе, севере, северо-востоке Абайской области – гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее утром и днем – гроза. Ветер северный, северо-восточный днем, при грозе порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, юге Актюбинской области – гроза. Днем на севере области – град. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Актобе днем – гроза. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Алматы ожидается гроза.

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Анастасия Стативкина
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