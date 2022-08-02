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Машина врезалась в дерево на трассе в Алматинской области – погибли двое детей

Машина врезалась в дерево на трассе в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В Алматинской области автомобиль Mitsubishi Space Wagon вылетел с трассы и врезался в дерево. В ДТП погибли двое детей, водитель и еще один ребенок доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.
За рулем автомашины находилась 30-летняя женщина, которая на 71-м км автодороги Каракемир – Байдибек би не справилась с управлением, вылетела с проезжей части и врезалась в дерево. Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование.

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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