Машина врезалась в дерево на трассе в Алматинской области – погибли двое детей

Фото: Zakon.kz

В Алматинской области автомобиль Mitsubishi Space Wagon вылетел с трассы и врезался в дерево. В ДТП погибли двое детей, водитель и еще один ребенок доставлены в больницу, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: