Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пригородный поезд Алматы-2 – Казыбек-бек возобновит курсирование

Пригородный поезд Алматы-2 – Казыбек-бек возобновит курсирование Фото: Zakon.kz
С 3 августа возобновляется ежедневное курсирование пригородного пассажирского поезда сообщением Алматы — Казыбек-бек, передает Zakon.kz.
3 августа поезд отправляется с железнодорожного вокзала Алматы-2 в 09:30, со ст. Алматы-1 – в 10:07. Далее ежедневная отправка со станции Казыбек-бек в 04:56. Управление городской мобильности города Алматы

Стоимость проезда — 80 тенге.

Перевозки будут осуществляться вагонами общего типа (сидячие места).

Читайте также

Председателем Комитета труда и соцзащиты МТСЗН РК назначен Толеген Оспанкулов

Dota 2: что ожидать от встречи чемпионов в США

Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы ДП Алматы

Анастасия Стативкина
Алматинская область Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
Imanbekа, Димаша Кудайбергена, Нурсултана Назарбаева ищут, чтобы заплатить гонорар
аким
Стали известны детали гибели акима в Атырауской области
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
«Вы очень красивая» – необычное задержание обсуждают в Казнете
ЖК Кадам Алматы снос
Застройщик построил ЖК вместо школы в Алматы
аренда жилья в Казахстане
Почему растут цены на аренду жилья в Казахстане
Найдены повешенными, Нацгвардия
Двое военнослужащих Нацгвардии РК найдены повешенными
Победа Титана
Казахский титан нокаутировал Иранского Халка в первом же раунде
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Фото Кайрата Нуртаса с любимой умилило пользователей Казнета
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления