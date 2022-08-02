Пригородный поезд Алматы-2 – Казыбек-бек возобновит курсирование
Фото: Zakon.kz
С 3 августа возобновляется ежедневное курсирование пригородного пассажирского поезда сообщением Алматы — Казыбек-бек, передает Zakon.kz.
3 августа поезд отправляется с железнодорожного вокзала Алматы-2 в 09:30, со ст. Алматы-1 – в 10:07. Далее ежедневная отправка со станции Казыбек-бек в 04:56. Управление городской мобильности города Алматы
Стоимость проезда — 80 тенге.
Перевозки будут осуществляться вагонами общего типа (сидячие места).
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