Dota 2: что ожидать от встречи чемпионов в США

В четверг, 4 августа, стартует долгожданный Major по Dota 2. В этот раз лучшие киберспортсмены планеты встретятся в Америке – город Арлингтон, сообщает Zakon.kz.

Турнир продлится до 14 августа на арене со зрителями. Призовой фонд составит 500 тыс. долларов.

Поболеть тоже будет за кого. Честь восточной Европы отправятся защищать SPIRIT и Outsiders. Посмотрим, что они покажут против именитых китайцев из LGD или RNG, которые традиционно чувствуют себя фаворитами. Совсем недавно игроки из LGD выиграли крупный турнир в Саудовской Аравии, прихватив с собой 1,5 млн долларов призовых.

PSG.LGD и Talon

Китайские игроки из LGD безоговорочно выглядят фаворитами не только в этом матче, но и относительно чемпионства в турнире. Однако первые встречи на Major могут быть неожиданными, потому что это – начало чемпионата. В любом случае, Talon достался самый сложный противник из 17 присутствующих участников.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-1.42, Х-3.05, П2-10.00

Outsiders и Royal Never Give Up

Однозначно назвать фаворита в этой паре достаточно сложно, о чем и говорят коэффициенты. Китайцы заняли первое место в региональном DPC, но провалились на большом турнире в Саудовской Аравии. Outsiders же закончили DPC на мажорной ноте, сумев в стыковых матчах обыграть победителей последнего The International в лице Team Spirit. Хватит ли у Outsiders сил для хорошей игры на международной сцене – большой вопрос.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-3.50, Х-1.89, П2-3.30

Spirit и Beastcoast

Представители Южной Америки много раз удивляли публику своими неожиданными результатами. Начиная турниры в роли темной лошадки, им зачастую удавалось доходить до плей-оффа. Учитывая заметный спад в игре Team Spirit, для чемпионов TI этот матч может оказаться очень сложным. Но на бумаге они все еще фавориты.

Коэффициенты от Parimatch:

П1-2.05, Х-2.19, П2-5.80