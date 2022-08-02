Обещала дешевые продукты – женщина обманула алматинцев на 35 млн тенге

В Алматы женщина обманула жителей города на 35 млн тенге, обещая им дешевые продукты. Ее задержали, сообщает Zakon.kz.

Как установили полицейские, женщина, под предлогом предоставления продуктов питания по цене ниже рыночной, получала крупные суммы. На данный момент нанесенный ею материальный ущерб составляет более 35 млн тенге.

Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление причастности данной гражданки к аналогичным эпизодам, совершенным на территории города.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.