Брэд Питт прокомментировал свои слова об окончании карьеры

Актер Брэд Питт заявил, что неправильно выразился в недавнем интервью GQ, в котором рассказал о завершении актерской карьеры, сообщает Zakon.kz.

58-летний американский актер и кинопродюсер появился на премьере фильма «Быстрее пули» в Лос-Анджелесе и ответил на вопрос журналиста о том, когда состоится завершение его карьеры. Питт поведал, что не собирается уходить из кино, подчеркнув, что ему не всегда удается правильно выражать свои мысли, передает Deadline.

Я просто сказал: «Я уже в среднем возрасте, и я хочу определиться в том, как я проведу эти последние дни, какими бы они ни были».

Когда Питта попросили конкретизировать, он сказал: «Я никогда не был парнем с пятилетним планом. Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я и сейчас так действую».

Интервью Питта для GQ вышло в конце июня. В нем актер сообщил, что «находится на последнем издыхании» и намекнул на завершение актерской карьеры.

Позже кинодеятель признался, что страдает неизлечимой болезнью, которая лишает его возможности распознавать лица людей.

В ближайшее время увидеть Брэда Питта на экране можно будет в блокбастере «Быстрее пули».