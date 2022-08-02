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Председателем Комитета труда и соцзащиты МТСЗН РК назначен Толеген Оспанкулов

назначен председателем Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Фото: primeminister.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения Оспанкулов Толеген Капакович назначен председателем Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК – главным государственным инспектором труда Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Сообщение о назначении опубликовал сайт премьер-министра РК.

Толеген Капакович Оспанкулов родился в 1961 году в селе Жамбыл Карасайского района Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Алма-Атинский зооветеринарный институт (1983);

  • Кызылординский академический университет экономики, экологии и права (2006), юриспруденция.

Научные звания, степени, деятельность:

  • ветеринарный врач опытного хозяйства Каскеленское КИЗа Алматинской области (1983-1986);

  • главный врач совхоза им. XXIII Партсъезда, начальник молочного комплекса (1986-1988);

  • главный ветеринарный врач ОПХ КИЗа (1994-1997);

  • ведущий специалист, главный специалист, заведующий сектором, начальник отдела – главный государственный инспектор труда по Алматинской области при Управлении труда, занятости и социальной защиты населения акима Алматинской области (1998-2001);

  • заместитель директора департамента МТСЗН Республики Казахстан по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (2001-2008);

  • заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (05.2008 – 07.2009);

  • заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (01.07.2009 – 2014);

  • заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);

  • заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – главный государственный инспектор труда (с 2017).

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