Председателем Комитета труда и соцзащиты МТСЗН РК назначен Толеген Оспанкулов
Сообщение о назначении опубликовал сайт премьер-министра РК.
Толеген Капакович Оспанкулов родился в 1961 году в селе Жамбыл Карасайского района Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Алма-Атинский зооветеринарный институт (1983);
Кызылординский академический университет экономики, экологии и права (2006), юриспруденция.
Научные звания, степени, деятельность:
ветеринарный врач опытного хозяйства Каскеленское КИЗа Алматинской области (1983-1986);
главный врач совхоза им. XXIII Партсъезда, начальник молочного комплекса (1986-1988);
главный ветеринарный врач ОПХ КИЗа (1994-1997);
ведущий специалист, главный специалист, заведующий сектором, начальник отдела – главный государственный инспектор труда по Алматинской области при Управлении труда, занятости и социальной защиты населения акима Алматинской области (1998-2001);
заместитель директора департамента МТСЗН Республики Казахстан по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (2001-2008);
заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (05.2008 – 07.2009);
заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (01.07.2009 – 2014);
заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);
заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – главный государственный инспектор труда (с 2017).