Председателем Комитета труда и соцзащиты МТСЗН РК назначен Толеген Оспанкулов

ветеринарный врач опытного хозяйства Каскеленское КИЗа Алматинской области (1983-1986);

главный врач совхоза им. XXIII Партсъезда, начальник молочного комплекса (1986-1988);

главный ветеринарный врач ОПХ КИЗа (1994-1997);

ведущий специалист, главный специалист, заведующий сектором, начальник отдела – главный государственный инспектор труда по Алматинской области при Управлении труда, занятости и социальной защиты населения акима Алматинской области (1998-2001);

заместитель директора департамента МТСЗН Республики Казахстан по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (2001-2008);

заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Алматинской области – главный государственный инспектор труда области (05.2008 – 07.2009);

заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – главный государственный инспектор труда Республики Казахстан (01.07.2009 – 2014);

заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016);